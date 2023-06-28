عاجل
جامعة القاهرة تحصد 9 جوائز للدولة وتحتل المرتبة الأولى في عددها نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة.. نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى القيادات التنفيذية بدمنهور يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد التوبة محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "أبو العباس المرسي" محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان ولحوم على عمال النظافة ويشكرهم على جهودهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صلاة عيد الأضحى بحضور السيسي| خطيب مسجد القوات الجوية: «النحر» أعظم أيام الله.. والأعياد شرعت للفرح برحمة الله.. عمارة الأرض تتحقق بعبادة الرحمن| فيديو

صلاة عيد الأضحى بحضور
صلاة عيد الأضحى بحضور الرئيس السيسي

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى، بمسجد القوات الجوية، تزامنا مع احتفالات مرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

 

وقال خطيب القوات الجوية لعيد الأضحى: "الله أكبر تقربا وشكرا.. الله أكبر قوة ونصرا.. نحمدك يا رب بأن جمعت القلوب على طاعتك ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك، الله أكبر ما كبر المسلمون ولبوا، الله أكبر ما توجهوا إلى بيت الله العتيق، الذي ما طاف به طائف إلا كان معتوقا من النار، فلك الحمد يا ربنا على ما أنعمت به علينا وأوليت، فلك الشكر يا ربنا سبحانك سبحانك تخلق ما تشاء وتختار، سبحانك أنت الواحد القهار، سبحانك أناء الليل وأطراف النهار.. نحمدك حمد الشاكرين ونشكرك شكر العارفين".

وتابع: "هذا يوم الحج الأكبر، يوم عيد في الأرض والسماء، يوم عظيم مبارك، هو أعظم الأيام عند الله- سبحانه وتعالى-، كما أخبر بذلك رسولنا الكريم، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وهو اليوم الذي يقر فيه الحجيج بمنى، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا الأعياد لنستعيد الأمجاد ولنفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، وبنعمة الله سبحانه وتعالى".

وأكمل: "متى بدأت الأعياد ولماذا شرعت الأعياد؟ بدأت الأعياد منذ اللحظة الأولى من خلق سيدنا آدم، فإنه خلق يوم الجمعة، ودخل الجنة يوم الجمعة، وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة، فكان هذا اليوم عيد في الأرض وعيد في السماء، ضلت الأمم واختلفت فيه وهدى الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام فوفقها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة، فهذا يوم عيد اتخذه الله سبحانه وتعالى لخلق آدم ومنذ اللحظة الأولى وضع القواعد التي يستقر بها الإنسان على وجه الأرض وتتحقق بها الخلافة".

وأردف: "نفى الخوف يعني الأمن، ونفى الحزن يعني السعادة، إذا نفى الخوف كأنه يقول لنا عيشوا في أمن وأمان، وإذا نفى الحزن كأنه يقول لنا ويريد منا أن نعيش في سعادة وبشر وسرور، فالأمن والسعادة هما الوسيلة لتحقيق الخلافة على الأرض، فالخوف يعوق العمارة، والحزن يعوق العبادة، فلا تتحقق العمارة على الكرة الأرضية إلا بعمارة الأكوان وعبادة الرحمن، والله سبحانه وتعالى علمنا أن نطمأن من حولنا وأن ندخل الفرحة والسرور من حولنا وألا نيأس أحد من رحمة الله، لأن إبليس هدفه الأول أن يخفينا ويقنطنا من رحمة الله، ورب العالمين يريد منا أن نعيش في أمان وأن يطمئننا وهناك نماذج كثيرة في القرآن تدعونا أن نطمأن من حولنا".

وقال خطيب عيد الأضحى المبارك، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، كما أخبرنا بذلك النبي الكريم بقوله "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر" ثم يوم القر وهو اليوم الذي يلي يوم النحر أي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خطيب عيد الأضحى، من خطبة العيد من مسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الله تعالى شرع لنا الأعياد لنفرح ونحتفل بنعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته علينا. 

وأشار إلى أن الأمن والسعادة هما الوسيلة الأساسية لتحقيق خلافة الله في الأرض، والله تعالي قال" قلنا اهبطوا منها جميعا" منوها ان هذا رد على مزاعم غلق الباب أمام الشيطان

وأكد أن الخوف يعوق العمارة فى الأرض، أما الحزن فهو يعوق العبادة، والعمارة في الكرة الأرضية لا تحقق إلا بعمارة الأكوان وعمارة عباد الرحمن.

وتابع : لذلك علمنا الله تعالى أن نطمئن من حولنا وندخل الفرح والسرور عليهم. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات الجوية الكرة الأرضية شيخ الأزهر صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

بعد اجتماع مع «بلينكن».. بيان عاجل من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فطر عيش الغراب:؟

مفاجأة سارة من سيمنز الألمانية بشأن القطار السريع.. مصدر مسؤول يكشفها

دعاء أول يوم عيد الأضحى .. يدخل السرور والهنا على قلبك

إجراء عاجل من الملك سلمان يخص هذة الفئة من الحجاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ