عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الألماني يعلن سحب جنوده من قوات حفظ السلام في مالي

القوات الألمانية
القوات الألمانية

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن ألمانيا ستحاول إخراج جنودها من مالي بأسرع وقت، في ضوء انتهاء مهمة حفظ السلام الأممية.

وعلى جانب آخر، شهدت ألمانيا ارتفاعا ملحوظا يقدر بـ 12 % في مبيعات شركات الأسلحة في النصف الأول من عام 2023، حيث كانت أوكرانيا أول المتلقين للأسلحة من ألمانيا، فيما احتلت المجر المرتبة الثانية.

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو خلال النصف الأول من العام.

كما وافقت الحكومة على تصدير أسلحة وبضائع تسليح أخرى بقيمة 1.18 مليار يورو لها، تليها المجر (1,03 مليار يورو) وفقا لما نشرته "Dw".

وفي وقت سابق، قدمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، حيث تحدد المبادئ الأساسية والتدابير لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة في السنوات المقبلة.

شؤون داخلية .. بيان عاجل من ألمانيا بشأن أحداث روسيا وتمرد فاجنر

ألمانيا تخيب آمال أوكرانيا بشأن مقاتلات إف-16.. ما الأمر؟

المانيا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مالي أوكرانيا الحكومة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

موضوعات متعلقة

أهل الكهف.. تعرف على قصة عيد النائمين السبعة في ألمانيا

ارتفاع مبيعات ألمانيا من الأسلحة.. وهذه الدولة تحتل المركز الأول في استيرادها

ألمانيا تتنازل عن 54 مليون يورو من ديون مصر بهذا الشرط

شؤون داخلية .. بيان عاجل من ألمانيا بشأن أحداث روسيا وتمرد فاجنر

ألمانيا تخيب آمال أوكرانيا بشأن مقاتلات إف-16.. ما الأمر؟

هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟

سفير ألمانيا في تل أبيب: مصدوم من الهجمات المسلحة على القرى الفلسطينية

ترشيحاتنا

كبد الضأن.. معهد التغذية يكشف فوائدها ويحذر هؤلاء من تناولها

بسام راضي ينقل تهنئة عيد الأضحي من الرئيس السيسي للجالية المصرية بإيطاليا

نصف موظفي البنك.. إلغاء 35 ألف وظيفة في كريدي سويس

وكالة روسية: احتمالات انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب مرتفعة

رمي الجمرات .. أخطاء يقع فيها الحجاج

أبرزها الجرعات العالية من الفيتامينات.. بالأسماء| أدوية تؤدي لتساقط الشعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في غيبوبة وتليفونها اتقفل.. شاب يبحث عن والدته المصرية المفقودة في الحج

عمار أكبر أنتوني الأشهر.. كيف تحول أميتاب باتشان إلى أسطورة أفلام أول أيام العيد؟

أطعمة تؤثر في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية.. احذرها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فطر عيش الغراب:؟

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ