وزير الدفاع الألماني يعلن سحب جنوده من قوات حفظ السلام في مالي

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن ألمانيا ستحاول إخراج جنودها من مالي بأسرع وقت، في ضوء انتهاء مهمة حفظ السلام الأممية.

وعلى جانب آخر، شهدت ألمانيا ارتفاعا ملحوظا يقدر بـ 12 % في مبيعات شركات الأسلحة في النصف الأول من عام 2023، حيث كانت أوكرانيا أول المتلقين للأسلحة من ألمانيا، فيما احتلت المجر المرتبة الثانية.

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو خلال النصف الأول من العام.

كما وافقت الحكومة على تصدير أسلحة وبضائع تسليح أخرى بقيمة 1.18 مليار يورو لها، تليها المجر (1,03 مليار يورو) وفقا لما نشرته "Dw".

وفي وقت سابق، قدمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، حيث تحدد المبادئ الأساسية والتدابير لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة في السنوات المقبلة.