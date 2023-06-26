شؤون داخلية .. بيان عاجل من ألمانيا بشأن أحداث روسيا وتمرد فاجنر

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها لن تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لروسيا، وذلك ردًا على الأحداث الخاصة بتمرد قوات فاجنر العسكرية الخاصة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أوضحت بيربوك في تصريحات صحفية قبل اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدمر بلاده بالحرب على أوكرانيا.

ولفتت إلى أن "حرب أوكرانيا تؤثر الآن أيضًا على نظام سلطة بوتين، ومن الواضح أن هناك صراعًا داخليًا على السلطة في روسيا لكن ألمانيا لا تتدخل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب فشل التمرد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوزين تمرده المسلح ضد روسيا.

وقال بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوزين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروس. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".