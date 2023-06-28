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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفقة ابنه.. محمد شريف يهنئ مشجعيه بعيد الأضحى.. شاهد

محمد شريف
محمد شريف

هنأ اللاعب محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشجعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشارك شريف صورة له رفقة ابنه الصغير من داخل سيارته الخاصة.

 

وكتب اللاعب:"عيد سعيد".

 

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن موافقة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقالت سهام صالح عبر برنامجها الكلاسيكو المذاع على قناة dmc : الأهلي اتفق مع محمد شريف علي تجديد عقدة لمدة 3 سنين والإعلان قريباً.

وتابعت :" في الحقيقة شريف كان لديه عروض من مصر وخارج مصر، لكن حسم موقفه بالتجديد مع الأهلي وهيكون من الفئة الأولى داخل القلعة الحمراء.

 

 

واختتمت : أتمنى من الناس ترجع وتشاهد المواسم الأولى لشريف مع الأهلي وقت تالفه، وتسانده يرجعها تاني وبلاش تكسير طول الوقت حتى لو كان مستواه تراجع بعض الشيء.

 

 

أزمة محمد شريف

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