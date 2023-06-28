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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

صدى البلد

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتظام حركة  تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة ، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1217 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 466 رحلة بالخط الثاني ، و 253 رحلة بالخط الثالث .

وأشارت في بيان لها، إلى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات و مسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة ، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

كما أوضح البيان مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات النهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام و مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات النهائية على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة و من محطة المنيب الساعة 11:55 م ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:31 م ، و من محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص ، حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص، و يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر و بين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص ، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث و إزالتها على الفور .

و أشار البيان الى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميا والذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحي محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ويخدم مدن شرق القاهرة، مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

وأشار البيان إلى أن جدول التشغيل كالتالي :-

محطة عدلي منصور 
اول رحلة الساعة ٦ صباحا
اخر رحلة الساعة ١٠ ونص مساء

محطة الفنون والثقافة
اول رحلة الساعة ٦ و ٢٢ دقيقة صباحا 
واخر رحلة الساعة ٩ و ٢٢ دقيقة مساء

محطة العبور الجديدة
اول رحلة الساعة ٦.٥٥ صباحا 
اخر رحلة الساعة ٢١ و ٢٥ دقيقة مساء

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