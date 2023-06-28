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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة تحتفل بعيد الأضحى برفقه عائلتها.. شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت حلا شيحة في صور عائلية، وهي تحتفل بأول أيام العيد، وعلقت علي الصور، كاتبة: “يوم هادي وعيد سعيد”.

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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