شاهد| احتفال سلطان النيادي بعيد الأضحى من محطة الفضاء الدولية

احتفل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بأجواء عيد الأضحى المبارك في محطة الفضاء الدولية.

ونشر النيادي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" قال خلاله: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن، وكل عام وأنتم بخير".

ويقضي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عيد الأضحى في محطة الفضاء الدولية، وهو العيد الثاني له، بعدما قضى عيد الفطر المبارك على متنها، حيث يقوم "النيادي" بمهمة طويلة الأجل، تمتد إلى 6 أشهر.

وكان النيادي، وثق في فيديو الكعبة الشريفة في مكة وخيام الحجاج في منى، خلال "يوم التروية"، وذلك من محطة الفضاء الدولية التي يتواجد على متنها.