توفي أول يوم العيد.. محمد هنيدي يتذكر الراحل علاء ولي الدين

حرص الفنان محمد هنيدي، علي تذكر الفنان علاء ولي الدين في يوم رحيله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد هنيدي، في تدوينة: “أبو قلب أبيض.. ادعوله.. علاء توفى اول يوم في عيد الأضحي زي دلوقتي.. ربنا يرحمه يارب”.

وقارب الفنان محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “مرعى البريمو” وذلك تمهيدًا لعرضه فى شهر أغسطس المقبل.

ويتبقى للفنان محمد هنيدى وباقى فريق العمل ثلاثة أيام فى التصوير حيث يبدأ بعدها المخرج سعيد حامد مرحلة المكساج والمونتاج.

محمد هنيدى

ونشر الفنان محمد هنيدى البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “مرعي البريمو” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلّق هنيدي على البوستر قائلا: مرعي البريمو .. قريبا في الصيف، البوستر مسروق عشان خلصنا الفلوس على ميزانية الفيلم.