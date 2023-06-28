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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 يوليو.. شارموفرز تحيى حفلًا غنائيا بالإسكندرية

صدى البلد

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو المقبل بمحافظة الإسكندرية . 

وكتب الحساب الرسمى لفريق شارموفرز عبر تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام : “الإسكندرية 20 يوليو”، دون الكشف عن مكان الحفل.

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يذكر أن فرقة شارموفرز طرحت أغنية "الحمد لله" وهى الأغنية السابعة والأخيرة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق العام الجديد. 

وفى هذا الألبوم قدمت شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة. 

أغنية " الحمد لله" - Lyrics Video- دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة فى حياته، حتى وصل إلي طريق النجاح، وراحة البال.

أغنية "الحمد لله" كلمات وألحان أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الآن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

وتقول كلمات "الحمد لله“: كتير مع نفسى بفكر هقدر ولا لا.. و اما مفكرش بعدى الصعب ..  فاتح صدرى ووخدانى الجلاله.. ومبستهترش مبتكلمش كتير الحمدلله الحمد الحمد لله ..  اهلى راضيين عليا الحمدلله الحمد الحمد لله .. مش خايف من الجاى دلوقتى بنام مش زى زمان ..  ايام كنت اسهر كانوا يحكولى عن الاحلام”.

يشار إلى أن فريق شارموفرز من أكثر الفرق المستقلة انتشارا على الساحة، ويقدم أغانيه بلهجة مصرية في مزيج موسيقي مميز وممتع.

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