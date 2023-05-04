عفروتو وشارموفرز في جولة داخل أرض الساوند كلاش

توجه أحمد بهاء، ومو عرقان، اعضاء فريق "شارموفرز"، ومطرب الراب الشهير عفروتو، الى أرض تابعة لمول مصر، والتي تجهز خصيصًا ليقام عليها حفل "الساوند كلاش "2023، وذلك لمتابعة سير التجيزات، والترتيبات المبدئية الخاصة بالحفل، والمقرر الجمعة 12 مايو الجاري.

وأشاد كل من عفروتو، واعضاء فريق "شارموفرز"، بشكل واستايل المسرح، معبرين عن حماسهم الشديد لمقابلة جمهورهم في "الساوند كلاش"، والذي يعد واحد من اقوى واكبر مصنع للمزيكا في مصر والوطن العربي.

ويتزامن الحفل من مرور 10 سنوات على أول حفلة في سلسلة ريد بُل ساوند كلاش، وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مغني راب فرقة موسيقية مستقلة في واحدة من جولات ريد بُل ساوند كلاش، كما سيكون عفروتو أول رابر يشارك في هذا الحدث الفني.

يقام الحفل في مول مصر، وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر وجاءت بسعر موحد هو 380 جنيها، بالإضافة إلى 30 جنيها رسوم توصيل التذاكر بواسطة Talabat.



وفريق شارموفرز من أكثر الفرق المستقلة انتشارا على الساحة، ويقدم أغانيه بلهجة مصرية في مزيج موسيقي مميز وممتع.



ويعتبر عفروتو أحد نجوم الراب الصاعدين في العالم العربي، ويتميز بأسلوبه الفريد على المسرح، وكلماته وإيقاعاته القوية.

جولات ريد بُل ساوند كلاش؟

تقوم فكرة ريد بُل ساوند كلاش على الجمع بين فرقتين، أو فرقة ومغنّ في مواجهة موسيقية على مسرحين منفصلين،، بحيث يكون الجمهور هو الحكم الوحيد في هذه المواجهة، ويتواجد في المنتصف بين المسرحين.

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