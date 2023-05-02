12 مايو.. تعرف على تفاصيل وأسعار تذاكر حفل شارموفرز وعفروتو

تستعد فرقة شارموفرز ومغنى الراب عفروتو لإحياء حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 12 مايو من الشهر ، وذلك في مول مصر مدينة 6 أكتوبر، ويعد الحفل الأول الذي يجمع بين عفروتو وفرقة شارموفرز.

أسعار تذاكر الحفل

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر وجاءت بسعر موحد هو 380 جنيها.

آخر أعمال فرقة شارموفرز

يذكر أن آخر أعمال شارموفرز هي أغنية وبعدين والتي طرحتها مؤخرًا وكانت من توزيع عيسى وأسود والكليب من إخراج عمر دونجا.

كلمات الأغنية

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم

ذكراياتك مدفونة

كلمات مكتومة

بحاول انساكى

بعيد نفس الغلط تانى

شوفيلك شوفة انتى طريق و انا طريق

راكب الموج و انتى عارفة قدرى

موجود لو تحتاجينى

سايبة الدنيا واللى فيها

ليه فكرتنا مش حقيقة

لو كان الهم اثر فينا

نرجع و نقول

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم