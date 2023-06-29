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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عبد الله من ذوي القدرات الخاصة يستغيث بالتضامن لتوفير فرصة عمل

صدى البلد

ناشد المواطن عبد الله رزق، المقيم في كفر سعد التابعة لمحافظة طنطا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

ويقول فى رسالته: “أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة  حاصل علي دبلوم صناعة قسم كهرباء تخرجت منذ عام 2016/2017  ومعاش التضامن غير كافٍ لسد مستلزمات علاجي الخاص او الظروف المعيشة الصعبة”.

وأضاف: “تقدمت بطلب فحص طبي آخر إلى مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين لمنحى فرصة عمل أسوة بالمعاقين، ولم يتم منحي فرصة عمل حتى الآن”، مناشدا المسئولين منحه فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5% والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكن من توفير حياة كريمة لأسرته".


للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01554398922
01098922784

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

التأهيل الإجتماعي توفير حياة كريمة توفير فرصة عمل ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي القدرات الخاصة

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