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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل بإطلالتها فى العيد

صدى البلد

اعتادت الفنانة ثراء جبيل  على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلهامحط اهتمام متابعيها.


وظهرت ثراء جبيل باطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستان مشجر مكشوف الجنبين و هو ما كشف عن مكان التاتو.
 

وتتميز ثراء  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزةتبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ثراء،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

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الفنانة ثراء جبيل ثراء جبيل فساتين السهرة

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