قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الرقاق الناشف.

طريقة عمل الرقاق الناشف..

المقادير:

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ.

الطريقة:

نحضر وعاء كبير الحجم، ويضاف إليه الدقيق والملح ويقلب سويا.

يضاف إليه الماء بالتدريج مع العجن، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وترص على صينية مرشوشة بالدقيق وتترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

يتم فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى نحصل على طبقة رقيقة جدا من العجين.

نضع مقلاة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن، ويضاف إليها دوائر الرقاق حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.