مغلوب من طوب الأرض.. تعليق خالد الغندور على رحيل العشري عن سموحة

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على توالي هزائم سموحة، وقرار رحيل طارق العشري.

وكتب: “المهندس فرج عامر قرر رحيل طارق العشري بسبب سوء النتائج و بسم الله ما شاء الله سموحة مغلوب من طوب الارض و كمان انهزم في الكأس من فريق درجة ثالثة”.

عاد فريق بيرميدز لصدارة الدوري بعد الفوز علي سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سموحة التهديف في الدقيقة 27 عن طريق أحمد حكم من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة متقنة بعد انفراد تام بمرمي أحمد الشناوي.