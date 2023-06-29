بفستان أصفر.. ريهام أيمن تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك.. شاهد

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة صيفة متميزة، مرتدية فستان أصفر طويل ومكشوف الصدر ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وهنأت متابعيها بعيد الأضحي المبارك وكتب:"عيد اضحي سعيد جميعا، وعلي كل حبايبكم وربني يشفي جميع مرضانا ويقومهم بالف سلامه".

يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن، وجهت رسالة رومانسية لزوجها شريف رمزي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ريهام أيمن صورة جديدة وعلقت قائلة: «أحب أن أكون محبوبك»