عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق

صدى البلد

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم، الخميس الثاني عشر من ذي الحجة 1444، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وغدا، الجمعة، يقوم ضيوف الرحمن بإنهاء مناسكهم ومغادرة مشعر منى للقيام بطواف الوداع في مكة المكرمة.

ورمى الحجاج أمس الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى، وتمكن المتعجلون من مغادرة منى قبل غروب شمس أمس، بينما بقي من غربت عليه الشمس حتى اليوم ليرمي الجمرات الثلاث.

وأفادت الوزارة في بيان لها، في وقت مبكر من صباح اليوم، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.

الضوابط الشرعية للإنابة في رمي الجمرات

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن  الإنابة في رمي الجمرات  من الرخص الشرعية، وهي خاصة بالمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه لمرض، أو كبر سن، أو حبس، أو حمل المرأة.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل تجوز الإنابة في الرمي؟» أن العاجز عن الرمي بعلة من العلل التي تجعل منه عاجزا عن الرمي بنفسه، بحيث تكون هذه العلة لا يرجى زوالها قبل انتهاء وقت الرمي كالمحبوس، وكبير السن، والمرأة الحامل، والصبي الصغير فيرمي عنه وليه.

وتابعت: “وفي هذه الحالة يحق لهؤلاء أن يستنيبوا من يرمي عنهم، وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه فإن لم يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه أولا، ثم يرمي عن من استنابه سواء أكان شخصا أم عدة أشخاص، فإن رمى عن غيره أولا يجزئ هذا الرمي عن الأصيل عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة”.

رمي الجمرات طواف الوداع الجمرات الكبرى الجمرات الثلاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

تطور جديد في سد النهضة .. عباس شراقي يكشف التفاصيل

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

انخفاض تاريخي في سعر الذهب عالميا

ترشيحاتنا

حجاج الجمعيات الأهلية بمنى يقيمون في مخيمات نموذجية مكيفة وموائد مفتوحة| فيديو

حزب الله اللبناني يعلق على حرق المصحف في السويد

عيدية للمصريين.. 50 مليون جنيه من المالية احتفالا بعيد الأضحى| اعرف الحكاية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. وتوجه تحذيرا للمواطنين

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

أبو الغيط: سماح دولة السويد بحرق المصحف اعتداء سافر على العقيدة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

تعرف على فوائد زيت السمسم للشعر

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ