منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

أكد تقرير صحفي، أن النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي سيوقع على عقود انضمامه إلى النصر السعودي، خلال ساعات قليلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حكيم زياش، سيخضع للكشف الطبي، اليوم الخميس، بالعاصمة الإسبانية مدريد ك، تمهيدا للانتقال إلى نادي النصر.

وأضافت أن حكيم زياش سيوقع عقدًا لـ 3 مواسم مع النصر بعد عقب اجتياز الكشف الطبي.

وأشارت أن زياش طلب من ممثل نادي النصر في المفاوضات إجراء الخطوة الطبية في كرواتيا أو المغرب لتمتّعه حاليًا بإجازته الصيفية، لكن المفاوض طلب منه الحضور إلى مدريد والخضوع للفحص بحضور الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر.

وأشارت أن لاعب تشيلسي استجاب لطلب النصر، ووعد بالحضور اليوم إلى لإجراء الكشف الطبي.



وكان نادي النصر السعودي فجر مفاجاة تاريخية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشتاء الماضي، في صفقة انتقال حر.

يذكر أن النصر أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو المقبل، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي