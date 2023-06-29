أصعب الأسئلة بعد تمرد فاجنر.. تغييرات شديدة قادمة



بذل الكرملين جهودًا كبيرة لإعادة تأكيد سلطة الرئيس فلاديمير بوتين، من خلال الاجتماعات والأحداث المصممة لإظهار وحدة وتضامن الدولة والجيش تحت قيادته، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

لكن في أذهان العديد من المعلقين ، لن يكون من السهل وضع حد للأحداث غير العادية التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تمرد فاجنر، وستظل الأسئلة مطروحة حول الأداء ، والاستعداد ، وحتى ولاء بعض الوحدات الروسية.

بينما كانت القيادة العسكرية الروسية غائبة بشكل صارخ مع تطور الأزمة ، كانت الوحدات الشيشانية هي التي استعدت لمواجهة وحدات فاجنر التي سارت في شوارع روستوف أون دون ، وتم تصوير وحدات شيشانية أخرى تحرس جسرًا على الطرق الجنوبية لموسكو.

لم يغب عن مجتمع المدونين العسكريين الروس ذلك ، خاصة في ضوء التقارير غير المؤكدة التي تفيد بأن وزير الدفاع سيرجي شويجو غادر فجأة منطقة روستوف أون دون يوم الجمعة مع بدء التمرد في المنطقة.

يتوقع بعض المدونين العسكريين الروس الذين يتمتعون بمتابعة كبيرة تعديلاً جادًا للجيش في ضوء انتفاضة فاجنر ، وربما داخل الأجهزة الأمنية لعدم رؤية الاستعدادات وما قامت به فاجنر.

كتب أحد المدونين المعروفين باسم رايبر يوم الأربعاء أن عملية تطهير جارية بالفعل وأثرت على القادة من المستوى المتوسط الذين رفضوا إطلاق النار على فاجنر حيث قد يصاب المدنيون.

قال ريبار: "لعدة أيام حتى الآن ، كان المحققون وممثلو FSO (خدمة الحرس الفيدرالي أو خدمة الحماية الفيدرالية) يعملون على قيادة هيئات القيادة والسيطرة العسكرية وعلى قادة الوحدات".



لكن قال محللون أن سلطة بوتين باقية وسيقوم بعمل تعديلات واسعة لضبط الأوضاع.