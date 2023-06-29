الأوقاف: رفع جوائز الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه

قررت وزارة الأوقاف رفع جوائز فرع الناشئة تحت 12 سنة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون جنيه ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم

وذلك على النحو التالي :

الجائزة الأولى : 300 ألف جنيه .

الجائزة الثانية : 250 ألف جنيه .

الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه .

الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تحصيل 250 مليون جنيه حصيلة هذا العام حتى تاريخه، وذلك لأول مرة في تاريخ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام.

وقال مختار جمعة في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، :" نحو ٢٥٠ مليون جنيه حصيلة هذا العام حتى تاريخه ومازال التحصيل مستمرا ".

وأضاف مختار جمعة :" سيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة ".