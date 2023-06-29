بإطلالة صيفية متميزة.. بسمة داود تهنئ متابعيها بعيد الأضحى |شاهد

هنأت الفنانة بسمة داود، متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت بسمة داود في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية تيشرت مكشوف الصدر والكتف ومعتمدة علي الميكب الترابي الذي أبرز جمالها.

وهنأت متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت "عيد سعيد".

وعلي صعيد أخر، شاركت الفنانة بسمة داود بمسلسل "حكايات جروب الدفعة"، وهو الجزء الثالث من مسلسل "حكايات" لورشة مصنع الحكايات.

والذي انطلاق عرضه على قناة ON و ON Drama وحصريًا على منصة Watch It.

ويشارك بسمة داود في بطولة حكايات جروب الدفعة النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.