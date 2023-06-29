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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

علق الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، على ذكرى ثورة 30 يونيو، واصفا إياها بأنها نقطة تحول فى تاريخ الدولة المصرية.
 

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فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول

قال الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “تمثل ثورة 30 يونيو نقطة تحول مهمة في تاريخ الدولة المصرية”. 

وأضاف فضل الله: “في ثورة 30 يونيو توحدت خلالها الجهود والمساعي الوطنية المخلصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للالتفاف حول راية الوطن وإبراز مكتسباته في فترة دقيقة لم تكن لتمر إلا بتغليب المصلحة العامة وإنكار الذات”.

وتابع: “وهنا تتجلى أصالة الشعب المصري العظيم المحب لوطنه الحريص على استقراره وازدهاره”.

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