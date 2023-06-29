زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

بات غياب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المشاركة في مسابقة دوري الأبطال الأفريقي الموسم المقبل، مؤكدا بنسبة تتخطى 100%.

ويشارك بطل الدوري المصري والوصيف في دوري الأبطال الأفريقي، بينما يلعب الثالث والرابع في مسابقة الكونفدرالية.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في مسابقة دوري الأبطال الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على سموحة بنتيجة 5-2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة في قادم الايام قائمة الاندية المصرية المشاركة فى دوري الأبطال الأفريقي وكأس الكونفيدرالية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات أقل لصالح المارد الأحمر، ويحل فيوتشر ثالثا برصيد 57 نقطة والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة.

الزمالك يفقد فرصة التتويج بلقب بالدوري

وفقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

ويتبقى أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 مباريات خلال الموسم الحالي فى بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة خلف نادي بيراميدز المتصدر مؤقتا والأهلي الثاني وفيوتشر، صاحب المركز الثالث.

لوائح الكاف والجبلاية تحرم الزمالك من دوري الأبطال الأفريقي

فقد نادي الزمالك فرصة المشاركة فى دوري الأبطال الأفريقي بعد اعتماد اتحاد الكرة إرسال ترتيب الدور الأول فى الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب الدور الأول للدورى المصرى على النحو التالي:

1- الأهلى 43 نقطة 17 مباراة

2- بيراميدز 34 نقطة 17 مباراة "بـ فارق 3 أهداف"

3- فيوتشر 34 نقطة 17 مباراة

4- الزمالك 29 نقطة 17 مباراة

أول وثانى المشاركة بدورى الأبطال الأفريقي

ثالث المشاركة بالكونفدرالية

رابع المشاركة بالكونفدرالية لعدم انتهاء

كأس مصر

ومنح الكاف مهلة لاتحاد الكرة يوم 30 يونيو، فيما طلبت إدارة الجبلاية مد المهلة حتى 10 يوليو المقبل لإرسال ترتيب الدور الأول فى الدوري وأسماء الفرق المشاركة فى دوري الأبطال والكونفدرالية.

ترتيب الدور الأول في الدوري المصري لنادي الزمالك مركز رابع خلف فيوتشر، صاحب المركز الثالث.

نادي الزمالك فى حال حصوله على المركز الثاني فى نهاية الدوري واقتناصه من الأهلي، لن يشارك بدوري الأبطال الأفريقي، وسيشارك في كأس الكونفدرالية مع فيوتشر، صاحب المركز الثالث فى ترتيب الدور الأول بالدوري المحلي.

