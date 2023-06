فرصة أخيرة .. سيناريو خطف الزمالك وصافة الدوري

6/29/2023 11:53:00 AM

الخميس 29/يونيو/2023 - 11:53 ص 6/29/2023 11:53:00 AM

فقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

ويتبقى أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 مباريات خلال الموسم الحالي فى بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة خلف نادي بيراميدز المتصدر مؤقتا والأهلي الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث.

الزمالك أمامه سيناريو مجنون لاقتناص المركز الثاني في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي بعدما فقد الفرصة في إضافة اللقب رقم 14 في تاريخه الي دولاب بطولاته.

“صدى البلد” يستعرض السيناريو الوحيد أمام الزمالك لاقتناص المركز الثاني الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

سيناريو مجنون أمام الزمالك

السيناريو الوحيد أمام الزمالك من أجل خطف المركز الثاني يتمثل فى خسارة المارد الاحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر جميع مبارياته المتبقية بالتزامن مع فوز الفارس الأبيض مبارياته المتبقية أيضا شريطة تسجيل فارق أهداف عن المارد الأحمر.

ويتبقي للنادي الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز نظرا لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

فيما يتبقي لكل من ناديي بيراميدز وفيوتشر 4 مباريات ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وفى حال فوز الزمالك بجميع مبارياته المتبقية بفارق اهداف عن النادي الأهلي بالتزامن مع خسارة المارد الأحمر جميع لقاءاته يتساوي الفريقان فى عدد النقاط برصيد 65 نقطة ويتفوق الفارس الأبيض بفارق الأهداف ويحتل المركز الثاني.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز



الزمالك vs الأهلي يوم 12 يوليو المقبل

الزمالك vs فيوتشر

الزمالك vs فاركو

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري



الأهلي vs البنك الأهلي

الأهلي vs الزمالك

الأهلي vs بيراميدز

الأهلي vs المصرى

الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs فيوتشر

الأهلي vs المقاولون العرب

الأهلي vs الإسماعيلي

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري



بيراميدز vs الأهلي

بيراميدز vs سموحة

بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا

بيراميدز vs طلائع الجيش

مباريات فيوتشر المتبقية



فيوتشر vs الزمالك

فيوتشر vs الأهلي

فيوتشر vs المصري

فيوتشر vs البنك الأهلي



‏ترتيب الدورى المصرى 2022-2023



بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة وتصدر ترتيب الدوري المصري عقب اكتساح سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي 65 نقطة من 25 مباراة

فيوتشر 57 نقطة من 31 مباراة

الزمالك 56 نقطة من 31 مباراة

المصري 44 نقطة من 31 مباراة

المقاولون 43 نقطة من 31 مباراة

فاركو 41 نقطة من 31 مباراة

الاتحاد 41 نقطة من 30 مباراة