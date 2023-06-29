فاضل على الحلو تكة| ميكالي: متفائلون.. ورجل مباراة مالي: المنتخب الأولمبي يتحدى

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، نظيره منتخب الجابون يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة.

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده إلى 4 نقاط من تعادل أمام النيجر وفوز على مالي.

موعد مواجهة المنتخب الأولمبي والجابون والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الجابون فى الحادية عشرة مساء بعد غد، السبت، فى ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام الجابون سوف تنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي والجابون على التردد الأرضي.

ميكالي: طوينا صفحة مباراة مالي

أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عن ارتياحه للفوز على مالى بهدف نظيف اليوم باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

وقال ميكالى: “المباراة كانت صعبة جدا، ونحن كنا الأفضل شكلا ومضمونا، ونجحنا فى فرض سيطرتنا على المنافس من الدقيقة الأولى، ونحن كنا متخيليين هذا السيناريو، الفوز بالنسبة لنا كان ضروريا فى مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا، النقاط الثلاثة غالية لأننا حصلنا عليها من الفريق المتصدر، الآن الوضع تبدل وأصبحنا فى الصدارة وهذا هو المكان الذى يجب أن يكون فيه أحفاد الفراعنة، لاعبونا كانوا أبطالا فوق العادة، وحققوا المطلوب منهم، ثقتي فيهم بلا حدود فى التحليق إلى أبعد نقطة فى البطولة”.

وأضاف: "أود أن أتكلم بكل هدوء واحترام حول نقطة مهمة جدا، أنا أتابع كل المباريات، وهى تقام بتقنية الفيديو "فار"، ورغم ذلك عندما يحدث جدل فى مباراياتنا لا نجد الفار، هل هى صدفة أن يتعطل الفار فى مباراتي مصر السابقة أمام النيجر ثم مباراة اليوم، كثيرون أكدوا لى أن ضربة جزاء سليمة كانت لنا فى لقاء النيجر، وضربتان فى مباراة مالى، أنا أحترم وأقدر المنظومة التى تدير كرة القدم فى أفريقيا، وفى الوقت نفسه أنبه على هذه النقطة المهمة جدا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على مجهودات فريق بالكامل، أتمنى من كل قلبي أن يتم تدارك هذا الأمر، نتمنى ونتطلع جميعا لرؤية كرة القدم فى أفضل صورها".

ويتابع ميكالى: “انتهينا فى مباراة مالى، وسنطوي الصفحة سريعا، نركز فى المباراة المقبلة، ما زلنا فى حالة عمل، أهدافنا لم تتحقق، نحن فى حالة تركيز، أهنئ لاعبينا على مجهوداتهم ونبارك لإبراهيم عادل فوزه برجل المباراة للمرة الثانية على التوالى، أهنئ كل زملائه الابطال فى المنتخب لدينا مواهب تستحق التقدير والتحية، ما زال أمامنا الكثير، مبروك لجمهور مصر نقاط الثقة، وتتعهد بمواصلة المسيرة بنفس الحماس والقوة”.

وردا على سؤال حول إهدار الفرص، أجاب ميكالى قائلا: “نعمل عليها ولدينا خط هجومي على أعلى مستوى للمثال أسامة فيصل وميسي وقطة وإبراهيم عادل وعماد ميهوب واجويرو.. انتظروا منا الأفضل فى القادم”.

بركات يهنئ ميكالي والمنتخب الأولمبي

وبعد المباراة، هنأ الكابتن محمد بركات، عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي، اللاعبين والجهاز الفني بالفوز والصدارة، وأشاد بالروح القتالية التى كان عليها اللاعبون.

إبراهيم عادل: ما زال أمامنا الكثير

أكد إبراهيم عادل، نجم المنتخب الأوليمبي ورجل مباراة مصر ومالى وصاحب هدف الفوز للفراعنة، أن عبور مالى يمثل عنق زجاجة وهو مجرد بداية للحفاظ الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة الجارية فى المغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس 2024.

وقال إبراهيم عادل، الحائز على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالى بعدما فاز بها فى لقاء النيجر السابق: “نهدى الفوز للجمهور المصري العظيم، وتتعهد بمواصلة المسيرة بنفس القوة والحماس، هدفنا التحليق بعيدا فى البطولة”.

وأضاف: “ما زال أمامنا الكثير، لدي ثقة كبيرة فى زملائي وما زال لدينا الكثير، نتمنى أن يخرج للنور فى المباريات القادمة”.

وتابع: “الفوز على مالى كان مستحقا رغم أنه منافس قوى وكبير، لكن الحظ كان حليفنا ونجحنا فى تحقيق الهدف لاقتناص نقاط الثقة”.

واستطرد: “والآن نتطلع للتركيز أكثر من ذلك وتقديم كل ما لدينا لتحقيق حلم الأولمبياد والاحتفاظ بزعامة أفريقيا، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، أهنئ وأشكر زملائي والقادم أفضل بإذن الله”.

