كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة المنتخب الأولمبي والجابون والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي نظيره منتخب الجابون يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتغلب المنتخب الأولمبي علي نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي ابراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده الي 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.

موعد مواجهة المنتخب الأولمبي والجابون والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الجابون فى الحادية عشرة مساء بعد غد السبت فى ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام الجابون سوف تنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي والجابون على التردد الأرضي.

حظوظ المنتخب الأولمبي في بلوغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

تزايدت أسهم المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في بلوغ الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

فوز المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي منحه قبلة الحياة وتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ويليه منتخب النيجر بنفس النقاط في المركز الثاني فيما جاء منتخب مالي فى المركز الثالث ب 3 نقاط بينما تذيل منتخب الجابون المجموعة من دون نقاط.

المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي يحتاج الي الفوز في مباراة الجابون للتأهل الي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا متصدرا المجموعة الثانية.

السيناريو الثاني يتضمن تعادل المنتخب الأولمبي امام الجابون بأي نتيجة ليرتفع رصيده الي 5 نقاط ويتأهل الي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

السيناريو الثالث يأتي في حالة خسارة المنتخب الأولمبي امام الجابون بهدف وحيد بالتزامن مع خسارة مالي أمام النيجر وفى تلك الحالة يتأهل أولمبي الفراعنة الي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب النيجر.

ملخص فوز المنتخب الأولمبي

تفوق المنتخب الأولمبي في الشوط الأول امام مالي عبر الضغط المتقدم والتفاهم بين الثنائي اسامة فيصل وابراهيم عادل وترجم الاخير السيطرة الميدانية بهدف مبكر فى الشوط الأول.

منتخب مالي لم يستفق سوي في بداية الشوط الثاني وهدد مرمي المنتخب الأولمبي فيما نجحت دفاعات الفراعنة فى التصدى للهجمات المالية.

رغم النقص العددي في صفوف مالي بعد طرد مامادو سنجاري الا ان المنتخب الأولمبي فشل في تسجيل هدف ثاني رغم الفرص التي لاحت لاحمد نبيل كوكا .