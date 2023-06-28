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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي

مدرب الأولمبي : لاعبونا أبطال.. ولا أعرف سر تعطل الـVAR فى مبارياتنا

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى عن ارتياحه للفوز على مالى بهدف نظيف اليوم باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

وقال ميكالى: المباراة كانت صعبة جدا ، ونحن كنا الأفضل شكلا ومضمونا ، ونجحنا فى فرض سيطرتنا على المنافس من الدقيقة الأولى،  ونحن كنا متخيليين هذا السيناريو ، الفوز بالنسبة لنا كان ضروري فى مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا ، النقاط الثلاثة غالية لأننا حصلنا عليها من الفريق المتصدر،  الآن الوضع تبدل وأصبحنا فى الصدارة وهذا هو المكان الذى يجب أن يكون فيه  احفاد الفراعنة ، لاعبونا كانوا أبطالا فوق العادة ، وحققوا المطلوب منهم ، ثقتي فيهم بلا حدود فى التحليق إلى أبعد نقطة فى البطولة .  

وتابع ميكالى قائلا : أود أن أتكلم بكل هدوء واحترام حول نقطة مهمة جدا ، انا اتابع كل المباريات ، وهى تقام بتقنية الفيديو " فار" ، ورغم ذلك عندما يحدث جدل فى مباراياتنا لا نجد الفار ، هل هى صدفة أن يتعطل الفار فى مباراتي مصر السابقة أمام النيجر ثم مباراة اليوم .. كثيرون أكدوا لى أن ضربة جزاء سليمة كانت لنا فى لقاء النيجر ، وضربتان فى مباراة مالى ، انا احترم وأقدر المنظومة التى تدير كرة القدم فى أفريقيا وفى الوقت نفسه أنبه على هذه النقطة المهمة جدا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على مجهودات فريق بالكامل ..اتمنى من كل قلبي ان يتم تدارك هذا الأمر.. نتمنى ونتطلع جميعا لرؤية كرة القدم فى أفضل صورها

ويضيف ميكالى : انتهينا فى مباراة مالى ، وسنطوي الصفحة سريعا ، نركز فى المباراة المقبلة،  مازلنا فى حالة عمل ، أهدافنا لم تتحقق،  نحن فى حالة تركيز ، أهنئ لاعبينا على مجهوداتهم ونبارك لإبراهيم عادل فوزه برجل المباراة للمرة الثانية على التوالى ، أهنئ كل زملائه الابطال فى المنتخب لدينا مواهب تستحق التقدير والتحية .. مازال أمامنا الكثير .. مبروك لجمهور مصر نقاط الثقة ، وتتعهد بمواصلة المسيرة بنفس الحماس والقوة .

وردا على سؤال حول إهدار الفرص أجاب ميكالى قائلا: نعمل عليها ولدينا خط هجومي على أعلى مستوى للمثال اسامة فيصل وميسي وقطة وابراهيم عادل وعماد ميهوب واجويرو.. انتظروا منا الأفضل فى القادم .

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بركات يهنئ ميكالي والمنتخب الأولمبي 

وبعد المباراة هنأ الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي اللاعبين  والجهاز الفني بالفوز والصدارة ، واشاد بالروح القتالية التى كان عليها اللاعبون .

 الجهاز الفني للمنتخب يضم كلا من  : ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام والكابتن وائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجوي بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري  ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

ميكالي المنتخب الأولمبي مالي كأس الأمم الافريقية النيجر محمد بركات

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