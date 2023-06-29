سبب جعل الكعبة على اليسار عند الطواف.. علي جمعة يوضح

وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، يقول فيه: " لماذا نجعل الكعبة المشرفة على جهة اليسار أثناء الطواف ، وهل يجوز الطواف بالعكس؟.

رد المفتي السابق قائلا: لا يجوز الطواف حول الكعبة باالعكس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " " وصلوا كما رأيتموني أصلي ".

أما جعل الكعبة جهة اليسار فليس لنا دخل في ذلك وعليك ان تتبع قول الله تعالى : " وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير " كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك .

وتابع جمعة : هناك بعض الطاعات نفعلها فقط كما كان يفعل النبي الكريم ولا نسأل عن سببها كان يسأل شخص : " لماذا نصوم رمضان وليس شوال ؟ نقول له عبادة وكان نبينا يفعل ذلك .