ضربة قوية لـ رئيس الوزراء.. محكمة لندن: ترحيل المهاجرين غير قانوني

قضت محكمة لندن، اليوم الخميس، بأن خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين إلى رواندا "غير قانونية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، حكمت محكمة الاستئناف في لندن اليوم، الخميس، بعد قانونية خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك في حكم يمثل ضربة لتعهد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بمنع المهاجرين من الوصول إلى قوارب صغيرة.

وقضى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة الكبار، بأغلبية، بأن رواندا لا يمكن معاملتها كدولة ثالثة آمنة.

والشهر الماضي، أكد سوناك التزامه بتفعيل سياسة الهجرة وبدء الرحلات الجوية إلى رواندا في أقرب فرصة.

وقال إنه يعتزم الإعلان عن قوانين جديدة تهدف للقضاء على الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر.

وأضاف سوناك أنه يضع الهجرة غير الشرعية بين أولوياته الخمس الأولى، متعهدا بوقف وصول قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الأبد.

وأضاف: "إذا وصلتم بشكل غير شرعي فلن يصبح بإمكانكم البقاء".