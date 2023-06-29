صحف السعودية: حركة انسيابية للحجاج في رمي الجمرات.. و"التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من المصحف بالسويد

-الصحة السعودية: 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجاج حتى اليوم

-قمة بروكسل تنطلق اليوم.. أجندة متخمة بالملفات الأوروبية الساخنة

-السودان: والي شمال دارفور يعلن الاتفاق على وقف القتال في الولاية

-تقرير: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس على واشنطن

-فرنسا: توقيف 150 «مشاغباً» ليلاً... وماكرون يعتبر أعمال العنف «غير مبرّرة»

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة،التي ركزت على الحج وحركة ضيوف الرحمن، وتطورات أخرى عالمية.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، في ظل حركة انسيابية للحجاج في رمي الجمرات، في أول أيام عيد الأضحى، شدَّدت القيادة السعودية على «التعاضد»، وأكدت أن المملكة ستبذل كل الجهود «لتيسير أداء الحج، كل عام، إلى ما لا نهاية».

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في تغريدة، أمس: «نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة»، في حين أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مواصلة جهود بلاده في خدمة الحرمين الشريفين، وتسخير كل الإمكانات «لتيسير أداء الحج، كل عام، إلى ما لا نهاية».

وجاء كلام ولي العهد خلال استقباله، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد الأضحى من الأمراء وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية، والجهات الأخرى المشارِكة في أعمال حج 1444هـ.

من جانب آخر، شهد جسر الجمرات في مشعر منى انسيابية في حركة الحجاج القادمين لرمي جمرة العقبة، في أول أيام عيد الأضحى، وفق خطة التفويج المُعَدّة لذلك، كما بدأ الحجاج أداء طواف الإفاضة بالحَرم المكي الشريف، بينما يستقبل ضيوف الرحمن، هذا اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، أول أيام التشريق الثلاثة التي تنتهي مع غروب يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ذكرت الصحيفة، أعلن والي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبد الرحمن، اليوم (الخميس)، الاتفاق على وقف القتال في الولاية.

وقال عبد الرحمن في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نحن في حكومة ولاية شمال دارفور وبمبادرات طيبة من أطراف عدة جلسنا معاً بصفتنا أبناء للولاية وحكومة وإدارة أهلية وأعيان مجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية».

وأضاف: «الوطن ينزف نتيجة لهذه الحرب العبثية، وهذا النزيف ربما يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل والتشريد ما لم نتحرك وبسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن».

وعبَّر عبد الرحمن عن أمله في أن يحذو الإقليم وباقي مدن السودان حذو ولاية شمال دارفور بالمحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب.

واندلع القتال بشكل مفاجئ بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

قال خفر السواحل الأمريكي، اليوم (الخميس)، إنه جرى انتشال حطام غواصة سياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة، وما يعتقد أنها بقايا بشرية، ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص.

وبحسب خفر السواحل، فإن السفينة «هورايزون أركتيك» التي تحمل علم كندا نقلت حطام الغواصة «تايتان»، التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة «تايتانيك»، وما يعتقد أنها بقايا بشرية إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند على بُعد نحو 644 كيلومتراً إلى الشمال من موقع الحادث.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلاً عن نتائج تحقيق أولية إن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أميركية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.

وقالت «وول ستريت جورنال»، أمس (الأربعاء)، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن تحليلاً أجرته وكالات دفاعية ومخابراتية أمريكية عدة خلص إلى أن المنطاد كانت على متنه أجهزة أمريكية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، إن أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي في أعقاب مقتل شاب (17 عاماً) برصاص الشرطة في ضاحية بباريس «غير مبررة».

وأتى كلام ماكرون بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، توقيف 150 شخصاً، ليل أمس، نتيجة أعمال العنف. وندد دارمانان بأعمال عنف «لا تحتمل ضد رموز الجمهورية».

وكتب وزير الداخلية الفرنسي على «تويتر» أنه تم «إحراق أو مهاجمة... بلديات ومدارس ومراكز شرطة»، مضيفاً: «عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء».

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، إن أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي في أعقاب مقتل شاب (17 عاماً) برصاص الشرطة في ضاحية بباريس «غير مبررة».

وأتى كلام ماكرون بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، توقيف 150 شخصاً، ليل أمس، نتيجة أعمال العنف. وندد دارمانان بأعمال عنف «لا تحتمل ضد رموز الجمهورية».

وكتب وزير الداخلية الفرنسي على «تويتر» أنه تم «إحراق أو مهاجمة... بلديات ومدارس ومراكز شرطة»، مضيفاً: «عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء».

اندلعت أعمال شغب لليلة الثانية توالياً في فرنسا رداً على مقتل شاب على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية، بينما جرى نشر آلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.

واستدعي نحو ألفي عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس في أعقاب مقتل الشاب «نائل م.» البالغ 17 عاماً برصاصة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة، صباح الثلاثاء.

وتسبب الحادث بمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق متعمدة في ضواحي باريس، ليل الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية توقيف 31 شخصاً وإصابة 24 شرطياً بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.

قالت صحيفة عكاظ، تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت «الصحة» أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم 1098 إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من «الصحة» منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

ومن العاصمة البلجيكية بروكسل، تنطلق القمة الأوروبية، اليوم (الخميس)، وعلى جدول أعمالها العديد من القضايا السياسية والاقتصادية بدءاً من تداعيات الحرب في أوكرانيا مروراً بملف الهجرة، وليس انتهاء بالتمرد ضد الجيش الروسي.

وعقب وصول القادة، وعقد غداء عمل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرج، تبدأ الساعة الثالثة والنصف جلسة عمل للمجلس الأوروبي بحضور قادة الدول الأوروبية، ثم عشاء عمل في السابعة والنصف مساء، لينتهي اليوم الأول بعقد مؤتمر صحفي، فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الثامنة والنصف من صباح يوم غد (الجمعة).

ويتوقع أن يهيمن تمرد مجموعة فاغنر الذي انتهى بصفقة أبرمها الرئيس البيلاروسي، على فعاليات القمة الأوروبية وسط تبادل القادة الآراء والمعلومات حول هذه القضية.

ويتناول المجلس الأوروبي آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك الدعم المالي والعسكري.

قالت صحيفة الرياض، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قيام أحد المتطرفين أمس، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأعربت الأمانة العامة في بيان لها اليوم, عن استنكارها لتكرار هذه الاعتداءات الدنيئة، ومحاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم، وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته، مؤكدةً مجددًا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.

وحذرت الأمانة من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف, حاثة حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها، وضرورة ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية، ووفقًا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وأهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم.

ذكرت صحيفة الرياض، تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت "الصحة" أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم (1098) إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من "الصحة" منذ وقت مبكر، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.