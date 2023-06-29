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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة الحجاج المقصرة وتعويض ضيوف الرحمن عن أي قصور

حجاج
حجاج

في ضوء ما رصدته لجان بعثة الحج السياحي، من وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بمشعر مني بوجود تقصير من بعض مراكز خدمة الحجاج في اداء الخدمة المتفق على تقديمها للحجاج بمشعري مني وعرفات ، تؤكد غرفة شركات السياحة انها لن تسمح بأي تقصير في خدمة حجاج الشركات.

 

كما تؤكد الغرفة أنها سوف تتحرك فورا ضد المقصرين في خدمة الحجاج وتعويض المضارين من حجاج الشركات عن اي تقصير في الخدمات. 

 

وتؤكد الغرفة، أن ممثليها المتواجدين حاليا في بعثة الحج السياحي رفعوا شكاوي لوزارة الحج السعودية ضد مراكز خدمة الحجاج المقصرين في خدمة الحجاج وذلك وفقا للعقود المبرمة بين الغرفة ومؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمني وعرفات.

وأضافت الغرفة أنه وفقا للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة مع شركة " رواف مني " والمرخصة من وزارة الحج  لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمني وعرفات فإنه سيتم مطالبة شركة رواف مني لتعويض الحجاج ماديا والذين تعرضوا لمشكلات خلال اقامتهم بالمخيمات  وذلك  وفقا للعقود المبرمة .

وحول السلبيات التي ظهرت في بعض مخيمات الحجاج بمني وعرفات والتي تحركت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار لحلها فورا.

 

وتوضح الغرفة، أن أهم تلك المشاكل وجود مجموعة من حجاج الشركات لم تجد لهم مكانا بالمخيمات المخصصة لهم في مني ، وذلك بسبب عدم احكامهم السيطرة علي مداخل المخيمات ، وعلي الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا والزمت مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به.

 
وشددت الغرفة، أنه سيتم تقييم اداء جميع المطوفين ومتابعة كافة شكاوى الشركات والحجاج واتخاذ اجراءات مشددة مع المقصرين في خدمة الحجاح ، وستواصل البعثة ولجانها كافة مخيمات الحجاج حتي انتهاء مناسك الحج واتخاذ موقف مع أي قصور في الخدمات.

 

وتؤكد الغرفة، أنها ستقوم باتصالات مكثفة مع رؤساء تضامنات الشركات لمتابعة الوضع داخل مخيمات منى وتوثيق اي قصور في الخدمات واخطار الغرفة فورا به.

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