عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الاحتجاجات العنيفة.. بلدة في ضواحي باريس تعلن فرض حظر تجوال

فرنسا
فرنسا

قالت بلدة في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس، يبلغ عدد سكانها 54000 نسمة إنها ستفرض حظر تجول طوال الليل، ويمتد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ردًا على أعمال شغب اندلعت بسبب إطلاق الشرطة النار على فتى من الضواحي.

وأعلنت بلدة كلامار الواقعة في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية عن الإجراء الاستثنائي، الخميس، في بيان على موقعها على الإنترنت.

وأضافت أن “حظر التجول الليلي سيبدأ في التاسعة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا - من ليل الخميس حتى الاثنين”.

وأوضحت أنه “تم اتخاذ القرار بسبب خطر حدوث اضطرابات جديدة في النظام العام، بعد ليلتين من الاضطرابات”.

وقالت: “كلامارت مدينة آمنة وهادئة، ونحن مصممون على أن تبقى على هذا النحو”.

بعد احتجاجات عنيفة.. اعتقال شرطي فرنسي رسميًا بتهمة قتل مراهق

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة احتجاج ضد مقتل جزائري

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ممثلو الإدعاء في فرنسا، اليوم الخميس، أنه تم توجيه اتهامات إلى شرطي فرنسي وحبسه احتياطيا قبل محاكمته بتهمة قتل مراهق من مسافة قريبة مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

واتهم قاضي التحقيق الشرطي بالقتل العمد ووضعه رهن الاحتجاز المؤقت بسبب حادث الثلاثاء، حسبما قال المدعون الإقليميون في بيان.

باريس فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

موضوعات متعلقة

"حان وقت العقاب".. تحذير عاجل من روسيا بعد حرق القرآن في السويد

بعد احتجاجات عنيفة.. اعتقال شرطي فرنسي رسميًا بتهمة قتل مراهق

وول ستريت جورنال : واشنطن تقترب من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

ضربة روسية.. مفاجأة مدوية بشأن مقتل حشد عسكري أمريكي في أوكرانيا

بعد الاقتحام.. انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين بالضفة الغربية

لافيروف: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الصراع السوداني

أشهر قريبة.. برلماني أوروبي يكشف توقيت بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

إعلان صادم من رئيس ليتوانيا بعد انتقال قوات فاجنر إلى بيلاروس

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

بسبب الشركة المنظمة.. إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي

تطور خطير .. بولندا وليتوانيا تستعدان للتدخل العسكري في أوكرانيا بدعم أمريكي

أصغر سيارة في مصر موديل 2023.. اعرف سعرها الآن

خصم 40 % على جوال شاومي Redmi Note 11 في الإمارات

حديث القرآن والسنة عن الأمن.. ننشر خطبة ثاني جمعة في ذي الحجة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية لعلاج عسر الهضم بعد الإفراط في تناول اللحوم

فتاة تتسبب في بكاء جمال شعبان | اعرف التفاصيل

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

طريقتان مذهلتان لتنظيف الكوارع.. سريعة ونتائجها مضمونة

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ