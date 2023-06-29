بعد احتجاجات عنيفة.. اعتقال شرطي فرنسي رسميًا بتهمة قتل مراهق

أعلن ممثلو الإدعاء في فرنسا، اليوم الخميس، أنه تم توجيه اتهامات إلى شرطي فرنسي وحبسه احتياطيا قبل محاكمته بتهمة قتل مراهق من مسافة قريبة مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

واتهم قاضي التحقيق الشرطي بالقتل العمد ووضعه رهن الاحتجاز المؤقت بسبب حادث الثلاثاء، حسبما قال المدعون الإقليميون في بيان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت السلطات الفرنسية، إن خدمات الحافلات والترام في باريس وحولها ستتوقف بعد الساعة 9:00 مساء وسط احتجاجات متوقعة على مقتل مراهق على يد الشرطة.

وقالت: “بعد استهداف العديد من الترام والحافلات في احتجاجات الأربعاء التي أثارتها الوفاة غير القانونية للشاب البالغ من العمر 17 عاما، تم اتخاذ القرار لضمان حماية الموظفين والركاب”.