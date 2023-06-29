بعد مقتل مراهق أصوله عربية.. فرنسا تمنع الحجاب بمباريات كرة القدم النسائية

أيدت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حظر الحجاب في مباريات كرة القدم النسائية في فرنسا، بحسب الصحف والوكالات الإخبارية الفرنسية.

ومن شأنه أن يثير هذا القرار في فرنسا بحظر الحجاب في مباريات كرة القدم النسائية، جدلًا ونقاشًا ساخنًا بشأن الحرية الدينية والشمولية والمساواة بين الجنسين.

وبينما تجادل الحكومة الفرنسية بأن الحظر ضروري لدعم العلمانية وضمان الحياد في الرياضة، يجادل النقاد بأنه إجراء تمييزي ينتهك الحقوق الفردية ويخنق التنوع الثقافي.

يأتي ذلك القرار بعد أقل من يومين من حادث قتل شرطي فرنسي لمراهق من أصل جزائري (17 عامًا) في باريس.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الشرطة تحقق في حادث مقتل مراهق يبلغ من العمر ١٧ عامًا على أيدي الشرطة في منطقة نانتير.

وقال دارمانان عبر حسابه بموقع "تويتر" : "عقب وفاة سائق مراهق في نانتير، كان ضابطا شرطة يفحصانه، فتحت الشرطة تحقيقًا لتسليط الضوء على ملابسات هذه المأساة".

وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية، قالت الثلاثاء، إن مراهقًا (17 عاما) لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية قُتل على يد ضابط شرطة في ضاحية نانتير. وأضافت المصادر أنه تم احتجاز الضابط بتهمة "القتل العمد".