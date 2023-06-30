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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماتوا على عرفات|14 مصريا يلاقون ربهم بالأراضي المقدسة.."صباح" توفت ساجدة.. و"راجية" تمنتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام، بوفاة 14 حاجا مصريا على جبل عرفات في السعودية، خلال أدائهم مناسك الحج.

أول وفيات الحج

فكان أول وفيات الحج 2023، المهندس محمد فرج من الشرقية، الذي وافته المنية ظهر الثلاثاء على جبل عرفات، والذي من المُقرر أن يتم دفنه في "البقيع".

توفيت وهي ساجدة وستُدفن في البقيع

في حين توفيت ظهر الثلاثاء؛ الحاجة صباح إبراهيم عبدالسلام عكاشة، (61 عامًا)، من مدينة "القرين" بـ الشرقية أيضا، حيث رحلت عن عالمنا وهي ساجدة على جبل عرفات، فيما ظن الجميع أنها تُصلي وستُدفن في "البقيع".

وتوفيت أيضًا الثلاثاء؛ منى السيد أحمد القباني من الشرقية، وعاطف زحام الشتوري من مرسى مطروح.

توفي أثناء أداء الركن الأعظم

وتوفي مصري يُدعى فاروق القزاز من قرية "عين غصين" في الإسماعيلية، على "جبل عرفات" أثناء أداء الركن الأعظم، وتوفي أيضا الحاج بلال خلف.

وتوفيت الحاجة خديجة لبيب محمد عفيفي، المقيمة بقرية كفر العرب التابعة لمدينة بنها في القليوبية، يوم وقفة عرفات أثناء أدائها مناسك الحج لهذا العام، وجرى دفنها مغرب يوم العيد، بالمملكة العربية السعودية.

وتوفت الحاجه اعتماد حامد عبده الشافعى من البصارطة في دمياط، وتوفيت أثناء رمي الجمرات

وتوفي جمال عمارة من المنوفية، نتيجة إصابته بمرض الكبد، على إثرها أصيب بإعياء شديد داخل السكن وتوفى بعد نقله إلى المستشفى ودفن في مكان بين الكعبة وجبل عرفات.

وتوفت آمال إسماعيل مشرفة التمريض بمديرية الشئون الصحية في الشرقية حيث تبلغ من العمر 57 عامًا وتوفت الحاجه مني عبد الرحي.

وتوفي أحمد السيد حمودة، رئيس قسم التفتيش المالي في رئاسة مركز ومدينة كفر صقر في الشرقية.

وتوفي عبدالرحمن كريم الليثي من أسيوط، وتوفى على جبل عرفات.

وتوفيت الحاجة راجية حسني بعد تغيبها لمدة يوم كامل، وكان هذا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انها تغيبت الثلاثاء وتوفيت يوم الأربعاء.

وقال ابنها في تصريحات، إنها تمنت أن تلاقي ربها في الأراضي المقدسة.

ومن المُقرر أن يُدفن الحجاج المصريون الذين توفوا أثناء أداء مناسك الحج في "البقيع".

البعثة الطبية للحجاج المصريين

جديرٍ بالذكر أن البعثة الطبية للحجاج المصريين، التابعة لـ وزارة الصحة والسكان، كانت قد كشفت في وقتٍ سابق عن إجراء جلسات توعية داخل مخيمات المصريين بمناطق المشاعر المقدسة، تضمنت جلسات عن التوعية بخصوص ضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال وقوفهم على جبل عرفات، أثناء أداء مناسك الحج.

وذكرت البعثة الطبية أنها قد خصصت عيادة ميدانية كبيرة على “عرفات” لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج المصريين.

وأكدت البعثة أنها على أتم استعداد لاستقبال الحجاج المصريين بمنطقة "منى" بعد نفورهم من جبل عرفات إلى "المزدلفة"، وذلك خلال أداء مناسك الحج وجمع الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بـ مشّعر "منى".

الحج السعودية جبل عرفات وزارة الصحة والسكان الشرقية البقيع

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