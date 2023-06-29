وائل رياض: عبور المنتخب الأولمبي محطة مالي خطوة نحو الحلم

أكد الكابتن وائل رياض المدرب المساعد ل المنتخب الأولمبي لكرة القدم أن فوز الفراعنة علي المنتخب المالي بهدف أمس الأربعاء فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة يعد خطوة نحو تحقيق حلم التأهل لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤ .

سوء التوفيق لازم المنتخب الأولمبي امام النيجر

وأعرب وائل رياض عن سعادته بالإنتصار خصوصاً بعد سوء الحظ وعدم التوفيق الذي لازم المنتخب الأولمبي في مباراته الأفتتاحية أمام النيچر والتي إنتهت بالتعادل السلبي ، ووعد المدرب الشاب الجمهور المصري بمزيد من الإنتصارات وبذل المنتخب الأولمبي أقصي الجهد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري .

وجاء فوز المنتخب الأولمبي على مالى ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر فعالياتها بالمغرب إلى يوم 8 يوليو الجاري والمؤهلة للأولمبياد .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : المنتخب الأولمبي ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.