الزمالك بـ العيد..شلبي في الجبس وضياع صفقة بن شرقي وسيناريو خطف وصافة الدوري

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس، داخل النادي.

سيناريو مجنون أمام الزمالك

فقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

ويتبقى أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 3 مباريات خلال الموسم الحالي فى بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة خلف نادي بيراميدز المتصدر مؤقتا والأهلي الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث.

الزمالك أمامه سيناريو مجنون لاقتناص المركز الثاني في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي بعدما فقد الفرصة في إضافة اللقب رقم 14 في تاريخه الي دولاب بطولاته.

“صدى البلد” يستعرض السيناريو الوحيد أمام الزمالك لاقتناص المركز الثاني الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

السيناريو الوحيد أمام الزمالك من أجل خطف المركز الثاني يتمثل فى خسارة المارد الاحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر جميع مبارياته المتبقية بالتزامن مع فوز الفارس الأبيض مبارياته المتبقية أيضا شريطة تسجيل فارق أهداف عن المارد الأحمر.

ويتبقى للنادي الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز نظرا لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

فيما يتبقي لكل من ناديي بيراميدز وفيوتشر 4 مباريات ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وفى حال فوز الزمالك بجميع مبارياته المتبقية بفارق اهداف عن النادي الأهلي بالتزامن مع خسارة المارد الأحمر جميع لقاءاته يتساوي الفريقان فى عدد النقاط برصيد 65 نقطة ويتفوق الفارس الأبيض بفارق الأهداف ويحتل المركز الثاني.

بيراميدز يتفوق على الزمالك في صفقة نجم مغربي

أكد تقرير صحفي، تفوق نادي بيراميدز على الزمالك في سباق التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي - نقلا عن تقارير عربية، أن نادي بيراميدز استفسر عن إمكانية التعاقد مع أشرف بن شرقي مما أدى إلى فتح باب المفاوضات لضم اللاعب.

وأضاف أن بن شرقي رحب بمفاوضات نادي بيراميدز، ويدرس مع وكيله العرض المقدم من جانب النادي، مع وعود بالحصول على راتب قريب لما يتقاضاه في فريقه الحالي الجزيرة.

ولفت إلى أن بن شرقي يمتلك أكثر من عرض، أبرزها من ناديه السابق الزمالك الذي حاول مسئولوه التواصل مع وكلاء اللاعب لمحاولة عودته لقلعة ميت عقبة ولو على سبيل الإعارة، وكذلك من ناديه الأسبق الوداد المغربي.

نجم الزمالك في الجبس

وضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قدمه اليسرى في جبيرة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أكد على إصابة اللاعب بكدمة قوية في وجه القدم وفضل استبداله في لقاء الأمس.

ونشر لاعب نادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو يضع قدمه في جبيرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد يوم الجمعة المقبل تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الزمالك.

