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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتجاجات تتصاعد.. شرطة فرنسا: الليالي المقبلة ستكون مسرحا للعنف واستهداف رموز الدولة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية، بأن السلطات الفرنسية تستعد لمزيد من الاحتجاجات الليلية العنيفة في أعقاب إطلاق شرطي النار على مراهق.

وأشار المصدر إلى وثيقة داخلية تشير إلى أن “الليالي المقبلة” من المتوقع أن تكون “مسرحا للعنف في المدن” مع “أعمال تستهدف قوات النظام ورموز الدولة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، بأنه يتم إرسال وحدات القوات الخاصة للشرطة الفرنسية إلى مدينة نانتير، حيث تجري أعمال شغب جماعية، والتي بدأت بعد وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد شرطي.

وأوضحت “لو فيجارو”، أنها مجموعة تتكون من قوات التدخل التابعة للدرك الوطني ووحدة شرطة النخبة ولواء البحث والاستجابة.

وكانت بلدة في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس، يبلغ عدد سكانها 54000 نسمة، قالت إنها ستفرض حظر تجول طوال الليل، ويمتد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ردًا على أعمال شغب اندلعت بسبب إطلاق الشرطة النار على فتى من الضواحي.

وأعلنت بلدة كلامار الواقعة في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية عن الإجراء الاستثنائي، الخميس، في بيان على موقعها على الإنترنت.

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وأضافت أن “حظر التجول الليلي سيبدأ في التاسعة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا - من ليل الخميس حتى الاثنين”.

وأوضحت أنه “تم اتخاذ القرار بسبب خطر حدوث اضطرابات جديدة في النظام العام، بعد ليلتين من الاضطرابات”.

وقالت: “كلامارت مدينة آمنة وهادئة، ونحن مصممون على أن تبقى على هذا النحو”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ممثلو الإدعاء في فرنسا، اليوم الخميس، أنه تم توجيه اتهامات إلى شرطي فرنسي وحبسه احتياطيا قبل محاكمته بتهمة قتل مراهق من مسافة قريبة مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد

الشرطة الفرنسية فرنسا احتجاجات فرنسا

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