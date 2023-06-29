بعد تسليم القمر الصناعي «سات 2».. قرار عاجل من الصين بشأن مصر

سلَّمت الصين مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مصر كجزء من برنامج لتطوير قدرتها على تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبارها.

وأقامت الوكالة احتفالًا بهذه المناسبة في 25 يونيو، بينما بدأت مرحلة تنفيذ القمر الصناعي MisrSat II ومركز AIT الممول من الصين في عام 2019، حسبما أفادت “سبيس نيوز”.

ومن المقرر أن يتم نقل نموذج الرحلة إلى الصين لإطلاقه في النصف الثاني من هذا العام.

واعتزمت الصين إجراء مشاريع أخري بمصر تخص صناعة الفضاء في الفترة المقبلة.

وسيكون القمر المصري سات 2 حوالي مترين وسيساهم بشكل فعال في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وفقًا لـ شريف صدقي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

و استكمال المشروع سيوفر لمصر القدرة المتكاملة على تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وذلك من خلال تطوير النموذج الكهربائي ونموذج التحكم الحراري الميكانيكي للأقمار الصناعية ، خاصة عند الانتهاء من جميع الأعمال في قاعة اختبار التجميع في مصر .

وقال كوي يوفو ، كبير مصممي مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" ، لـ "سي سي تي في" ، إنه يضمن لمصر تطوير صناعة الطيران في المستقبل.

وتتطلع الصين إلى بناء جسور بطريقة مماثلة من خلال مشاركة جديدة مع الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن اعتبار ربط مشروع القمر الصناعي Misr II بمبادرة الحزام والطريق كمؤشر مباشر على أن حكومة الصين ترى تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية كجزء من مجموعة العروض التي يمكنها الاستفادة منها في بناء العلاقات في أفريقيا.

