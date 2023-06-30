هاني الناظر يكشف عن نظامه الغذائي في العيد

نشر الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور نصائح شخصية لتناول اللحوم وعاداته في العيد .

وقال الناظر "أذكركم بنصيحتي كطبيب وأدعو حضراتكم لتجربتها فأنا شخصيا لست نباتياً ولكني لا آكل اللحوم الحمراء ولكن آكل أحياناً القليل من الأسماك والدجاج .

وتابع الناظر: أُفضل أكل القليل من المكرونة عن أكل الأرز أعشق الخضروات واستمتع بحبة او اثنين من الفاكهة أحترم الفول والطعمية والعدس ولا أحب الأجبان المصنعة أُحِب الخبز الأسمر واُكثر من شرب المياه وأشرب الشاي بالنعناع بدون سكر ولا أميل للعصائر المعلبة والمشروبات الغازية اكره السجائر وأحب الترمس وحمص الشام أؤمن بأن الأكل وسيلة وليس غاية .

وأنهي كلامه: أدعوكم لهذه التجربة ولن تندموا