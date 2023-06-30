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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشعب يحب التعدد والتنوع|مدحت العدل: مستحيل أن يحرم أحد الفن ويكون مصرياً.. فيديو

الدكتور مدحت العدل
الدكتور مدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف،  إن الشعب المصري يحب التعدد والتنوع.

 

وأضاف مدحت العدل خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت أزور متحف رمسيس أنا وزوجتي، في مثل هذه الظروف كنت أريد أن أشعر أنني أرتبط بالجذور والتراث حتى أحمي نفسي، فوجدنا سيدات تصنع النول، فقلت لزوجتي بأن السيدة التي تصنع النول في المتحف ، كانت جدتها بالتأكيد تصنعه منذ 5 آلاف سنة، وبالتالي من المستحيل أن يحرم أحد الفن ويكون مصري.

 

وتابع: "كتبت مقال اسمه "إحنا شعب وإنتوا شعب"، ثم بدأت في كتابة القصيدة، وقلت من خلال هذه القصيدة رأيي فيما يحدث، فكانت القصيدة أشبه بقنبلة الغاز التي ألقيتها، ومن ثم تم نشر القصيدة بعدها بثلاثة أيام، وحتى هذا الوقت لم يظهر بعد علي الحجار".

 

وأردف: "من هنا بدأت المعركة ودافع عني من دافع، منهم الدكتورة فاطمة ناعوت التي دافعت عن القصيدة دفاعًا مستميتًا، وهناك من هاجمني واتهمني بتفرقة الشعب"
 

مدحت العدل الشعب المصري محمد الباز فاطمة ناعوت الفن

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