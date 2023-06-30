برشلونة يستعد للإعلان عن ثالث صفقاته الصيفية

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للإعلان عن ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يستعد للإعلان عن ضم إينيجو مارتينيز، مدافع نادي أتلتيك بلباو، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

واجتاز إينيجو مارتينيز، الكشف الطبي في نادي برشلونة، الشهر الماضي، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة الشروط الشخصية، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

وسيكون إينيجو مارتينيز ثالث صفقات نادي برشلونة الصيفية في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع المدافع السنغالي الشاب ميكائيل فاي، ولاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان.

فشل عودة ميسي:

يذكر أن نادي برشلونة فشل في استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصيف الحالي، إذ اختار النجم الأرجنتيني الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.