أحزان العيد.. حازم حاول إنقاذ أرزاق فابتلعهما النيل سويا في الصف

شهدت مدينة الصف حادث مأسوي ثاني أيام عيد الأضحى، بعدما سقطت فتاة في نهر النيل اثناء تنزهها على شاطئه وعندما حاول شاب انقاذها غرق معها ما سبب حالة من الحزن الشديد بين أهالي البلدة.

وصرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعيهما غرقا في مياه نهر النيل بالصف، عقب مناظرة جثمانيهما من قبل خبراء الطب الشرعي واجراء الصفة التشريحية لهما، لإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وكذا سؤال شهود العيان واهلية الشاب والفتاة عن سبب الحادث وملابساته.

وأفادت التحريات بان السبب في غرق الفتاة هو انزلاق قدمها الذي ادى الى وقعوها في النهر، وهى لا تجيد السباحة، وحينما حاولت الاستنجاد بالمارة، اقدم شاب على محاولة انقاذها ولكنه لم ينجح في اخراجها من النهر ، فغرقا معًا.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين في مياه النيل بمنطقة الطلمبات بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين وتبين أنهما ل"حازم عبدالحكيم عارف" 22 سنة، و"أرزاق سلمان محمد محمد" 18 سنة، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.