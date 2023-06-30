السيسي: تفجير طاقات العمل والإبداع لتحقيق حلم المصريين في التقدم والنهوض بالوطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكري العاشرة من ثورة ٣٠ يونيو، إنه يجدد العهد مع شعبه للعمل والإخلاص لمصر وحدها ويجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار.



وأكد الرئيس السيسي أن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها سوي الانتصار بالمصريين بقوة و ثقة على طريق التنمية والبناء و تحسين أحوال الشعب وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدي الشعب المصري بكل فئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء اجتماع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة لتقود بلادنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي راود المصريين وهو حلم التقدم والنهوض بالوطن وهو حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات.