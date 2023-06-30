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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: عملنا على تطوير البنية التحتية في جميع المجالات للنهوض بالدولة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس  عبد الفتاح السيسي، إن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضي والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على استكمال مسيرته التنموية الشاملة للتي تشهد تقدما سريعا يطال كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة والتي تشهد صورة حقيقية تؤهل مصر لمسار الدول المتقدمة من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء إلى استصلاح الأراضي بمساحات كبيرة ليس لها مثيل في تاريخ مصر إلى الصحة والتعليم، وهم شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إنقاذا للملايين من الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر.

 

وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، أنه يؤمن يقينا بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها سوي الانتصار بالمصريين بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء و تحسين أحوال الشعب وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدي الشعب المصري بكل فئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء، اجتماع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة لتقود بلادنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي راود المصريين وهو حلم التقدم والنهوض بالوطن وهو حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات.

 

الاستقرار الأمن استصلاح الاراضى المناطق غير الأمنة تحمل مسئولية الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة طريق التنمية تحسين أحوال الشعب

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