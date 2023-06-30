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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الوداد يعترف بتلقيه عروضا للرحيل

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

اعترف يحيى عطية الله، ظهير أيسر فريق الوداد، بتلقيه عروضا للرحيل عن صفوف النادي المغربي، الصيف الحالي.

وقال نجم الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة “هسبورت” المغربية:" أمتلك بعض العروض لكن أضع كامل تركيزي حاليا مع نادي الوداد".

وأضاف:" نركز على مواجهة الرجاء على نصف نهائي كأس العرش".

وينتهي عقد يحيى عطية الله بنهاية الموسم الجاري، ويسعى الوداد لتجديد تعاقده مع السماح برحيله حال وصول عرضا جيدا لضمه، وفقا لتقارير صحفية مغربية.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا دخول اللاعب يحيى عطية الله قائمة اهتمامات النادي الأهلي المصري، لخلافة النجم التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن الأهلي توج مؤخرا بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي 3-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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