لافروف: مصير الاتفاق بين فاجنر والدول الإفريقية يعود إلى قرار الحكومات المعنية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا تخرج دائما قوية من المحن، وأنها تستطيع القضاء على أي محاولة للتمرد المسلح.

ووفقا لـ "القاهرة الإخبارية"، قال لافروف، في حديث صحفي لوسائل إعلام محلية وعالمية، "نحن لسنا ملزمين بشرح وتقديم أي تعهدات حول قضية تمرد فاجنر نحن نعمل بشفافية، وتحدث الرئيس عن هذه القضية، وجميع القوى السياسية تحدثوا عن ذلك".

وأضاف أن: "روسيا دائما ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة، وهو ما يعترف به عدد من المحللين في الغرب".

وتابع الوزير الروسي "أثناء التمرد المسلح، اعترف بعض المسؤولين في الغرب بحربهم الصريحة ضدنا، واعترفوا بأنهم "على الطريق الصحيح" بتمويلهم أوكرانيا.. نحن نشكر قلقهم، ومتأكدون من أننا على الطريق الصحيح".

وأوضح لافروف أن مصير الاتفاق بين " فاجنر" والدول الإفريقية يعود إلى قرار الحكومات المعنية.