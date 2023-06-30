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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: سماح الحكومة السويدية بحرق المصحف يشيع الكراهية والبغضاء بين الشعوب

سميرة الجزار ، عضو
سميرة الجزار ، عضو مجلس النواب

أدانت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة القيم وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قيام السلطات السويدية بالسماح لأحد السفهاء بحرق المصحف الشريف وحرق المصحف الشريف ليس حرية رأى وإنما هو انتهاك وعدم احترام لمقدسات المسلمين وهو فعل يشيع الكراهية والبغضاء بين الشعوب فى وقت تطالب به مصر السلام العالمى بين كل الشعوب وإحترام جميع المقدسات.


وفى نفس الوقت أشادت النائبة سميرة الجزار فى بيان لها أصدرته اليوم تزامن ما فعله الرئيس الروسى بوتين ردا على هذه الجريمة بحضن القرآن وتصريحات بأن عدم إحترام المصحف جريمة فى الدستور الروسي.


وطالبت الجزار من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسامح شكرى وزير الخارجية توجيه اللوم وإدانة السلطات السويدية على التصريح بحرق القرآن أول يوم عيد الأضحى، بالرغم أن الدستور السويدى يجرم هذا الفعل، ونحن كمصريين نحترم كل الأديان المقدسات.


وقالت سميرة الجزار إن قيام السلطات السويدية بالسماح بمثل هذه الأعمال يؤدى إلى استفزاز مشاعر أكثر من 2 مليار مسلم بالعالم.

وتوجهت النائبة سميرة الجزار الدعوة لكل الشعوب إلى نبذ الكراهية والفرقة بينهم واحترام كل المقدسات الدينية. 

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