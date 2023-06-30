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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نقل النواب: كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو كشفت مسيرة شعب عظيم وبطولة قائد

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات نائب رئيس البرلمان العربي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو كشفت مجددا بسأل الشعب المصري وبطولة القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب والظلام والمؤامرات حتى انتصر الشعب ومعه قواته المسلحة والشرطة في مواجهتها و في القضاء على الإرهاب وإنهاء مخطط كبير يستهدف  ووحدتها واستقرارها.

 

وقال عابد في تصريحات صحفية، إن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيراً، أمام ثورة الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل والبحث فهي لم تكن مجرد ثورة أو انتفاضة بل هي أحد أهم يو آت العالم أعلن الشعب فيها راية التحدي الظلام والجماعة الإرهابية رغم التهديدات والمخاطر.



وقال "عابد" إن الرئيس السيسي كان واضحا في كلمته كما اعتاد المصريون كشف المخاطر والتحديات وهى التصدي للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وبعد ذلك وتحقيق التنمية والبناء الجمهورية الجديدة.

 

ووجه علاء عابد بهذه المناسبة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه ويقدمه لمصر والقوات المسلحة والشرطة المصرية وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن من شهداء وأبناء من خيرة أبناء مصر الذين ستظل بطولاتهم خالدة في أذهان الوطن.

 

وقال عابد :" نشاهد اليوم بعد عشرة سنوات مصر في عصر الاستقرار والأمان والبناء والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وهي إنجازات كانت تحتاج إلى 100  عاما إنجازها وليس 10 وكل ذلك يتحقق بفضل ثورة الثلاثين من يونيو".

وأشار النائب علاء عابد كلمة الرئيس السيسى كشفت دور الشاب المصري الذي قام بملحمةً وطنية فريدة، من نوعها   لحفاظ على الوطن، أرضِه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت فى السيطرة على مقدرات هذا الشعب وسيطرة عليها الا ان الشعب قال كلمته في 30 يونيه وخرج القائد أيضا لإنقاذ  الوطن ومواجهة التحديات والبطولات. 

وأوضح عابد إن ثورة  الثلاثين من يونيو كانت نموذجاً فريداً فى تاريخ الثورات الشعبية، حيث ثار  الشعب ليطلب إرادته انحازت القوات المسلحة للشعب المصري وهذه هي العقيدة الراسخة للمؤسسات الوطنية المصرية التي تعمل من أجل الوطن  ومن أجله وأجل شعبه تخوض الحروب.


وقال عابد إن الشعب المصري أعلن في مثل هذا اليوم عن  إرادته واضحة ، واستجابت له مؤسسات دولته الوطنية، فى مشهدٍ لثورة تاريخية، ستظل في ناكرة الوطن وفي صفحة من نور من صفحات تاريخ الشعوب المجيدة .

واضاف علاء عابد أن كلمة الرئيس السيسى أكدت قوة الشعب المصرى العظيم على مواجهة التحديات التى تواجه مصر ودور القوات المسلحة  وحيث واجهة مصر إلا خاب لتمضي في طريق البناء والتنمية .

علاء عابد لجنة النقل السيسي 30 يونيو

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