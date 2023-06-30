آمنة يهنئ وزير الداخلية بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بمناسبة الذكري العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة في نص البرقية : يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم لسيادتكم بخالص إعزازى وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا العزيزة بذكرى ثورة 30 يونيو، وأن أتقدم لسيادتكم بأطيب وأرق التهاني القلبية ، ذاكرين بكل فخر وإعزاز تلك الملحمة التى خرج فيها الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية.

وأضاف اللواء هشام آمنة : داعين من المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.