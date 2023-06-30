عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يهنئ وزير الداخلية بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنىء وزير الداخلية

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بمناسبة الذكري العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة في نص البرقية : يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم لسيادتكم بخالص إعزازى وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا العزيزة بذكرى ثورة 30 يونيو، وأن أتقدم لسيادتكم بأطيب وأرق التهاني القلبية ، ذاكرين بكل فخر وإعزاز تلك الملحمة التى خرج فيها الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية.

وأضاف اللواء هشام آمنة : داعين من المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.

وزير التنمية المحلية وزير الداخلية ذكرى ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظا كفر الشيخ والغربية يتفقدون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

ترشيحاتنا

كيف مكنت ثورة يونيو مصر من استعادة مفهوم الدولة الوطنية حديثة البناء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يستعد لإعتمادها

أسبارتام .. الصحة العالمية تعتزم إعلان مُحلي المشروبات السكرية مادة مسرطنة

صورة كشفت السر وحسمت كل شيء.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

176 رحلة.. مصر للطيران تبدأ الجسر الجوي لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

ما هو حج التعجل وأحكامه وهل يلزم مغادرة مكة بعده؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

في منتصف الليل.. تمساح يتسلل إلى منزل عائلة أمريكية| صور

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

رموز القوة الناعمة يتقدمون صفوف ثورة 30 يونيو.. صور

فيديو

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ